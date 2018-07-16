82 нигерийцев обещают отправить на родину партиями

Болельщики из Нигерии продолжают находиться в трех московских хостелах, куда прибывают все новые фанаты, сообщила "СЭ" пресс-секретарь волонтерской организации "Альтернатива" Юлия Силуянова. Африканцы ожидают вылета на родину, который обещают организовать представители посольства этой страны в России.

- В трех хостелах ожидают уже 82 нигерийца, - сообщила Силуянова. - Они ведут себя плохо, несколько раз к ним вызывали полицию. В посольстве обещают партиями отправлять болельщиков на родину. Ясность может наступить в ближайшую среду.

Ранее десятки нигерийских болельщиков провели ночь у посольства своей страны, поскольку их обратные билеты были аннулированы мошенниками, оформлявшими туры на чемпионат мира. Всего по оценке "Альтернативы" в московском регионе продолжают находиться около 200 граждан Нигерии, которые не могут вернуться на родину. (Евгений БЕЛОУСОВ)

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