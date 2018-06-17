82-летняя болельщица сборной Мексики приехала в Россию на матч с Германией

Поддержать сборную Мексики в матче ЧМ-2018 против сборной Германии приехала 82-летняя болельщица Патрисия.

- Это моя бабушка, здесь также мой отец и дядя, - приводит слова внука болельщицы ТАСС. - Ей 82 года, и сборную она поддерживает уже 70 лет, она не раз бывала на матчах сборной, но вот на чемпионат мира решила приехать впервые. Почему? Честно, даже не знаю.

Матч Германия – Мексика состоится в Москве на стадионе Лужники и начнется в 18.00 по московскому времени.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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