7300 зрителей посетили Парк футбола ЧМ-2018 в Самаре

7300 зрителей посетиили Парк футбола чемпионата мира-2018 в первый день его работы в Самаре, сообщает ТАСС. В торжественной церемонии открытия приняли участие бывший защитник "Интера" и сборной Колумбии Иван Кордоба и его коллега по амплуа из "Локомотива" и сборной России Дмитрий Сенников.

В парке зрители смогли поучаствовать в футбольных конкурсах и сфотографироваться с талисманом ЧМ-2018 волком Забивакой.

Парк футбола будет работать в Самаре два дня - 21 и 22 апреля, после чего отправится в Екатеринбург.

В Самаре состоятся четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Коста-Рика - Сербия (17 июня), Дания- Австралия (21 июня), Уругвай - Россия (25 июня) и Сенегал - Колумбия (28 июня), а также встреча 1/8 финала (2 июля) и четвертьфинал (7 июля).