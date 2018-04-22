11:43 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

70 процентов французов опасаются расистских проявлений на ЧМ-2018

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Социологическое агентство провело связанный с отношением к проблеме расизма опрос во Франции по заказу канала RTL. Выяснилось, что 70 процентов опрошенных беспокоятся, что в России возникнут связанные с расизмом проблемы во время ЧМ-2018. 47 процентов респондентов считают расизм распространенной проблемой в футболе в целом. 75 процентов считают, что судья должен иметь право остановить игру, если зафиксирует проявление расизма.

Ранее ФИФА завела дело по поводу расистского поведения болельщиков на товарищеском матче Франции с Россией.

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КОММЕНТАРИИ (7)
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ЗЮК:

Где мой комментарий?Трус,зачем,трёшь?Там не было ни грубости,ни оскорблений.

14:43

crazysun78

а оставшихся белых французов опрашивали?

13:20

баламошка

А где они играть будут? Если в Ленингаде, то опасения не напрасны.

12:26

PallMall

ЗлобныйЖиртрест, да, ты прав, особенно это касается представителей монголоидной расы - китайцев, японцев, бурятов и калмыков. Негры мозолят глаза только европейцам, потому что они их уничтожали миллионами.

11:54

vaysman

походу че то почернела франция то и неплохо.

11:51

titan2313

После высказываний Смертина о расистах, весь мир будет боятся к нам приезжать!

11:48

ЗлобныйЖиртрест

Надо радикальнее бороться. Власти (в том числе футбольные) закрывают глаза на хамство в отношении людей другой расы.

11:47

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