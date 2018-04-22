70 процентов французов опасаются расистских проявлений на ЧМ-2018

Социологическое агентство провело связанный с отношением к проблеме расизма опрос во Франции по заказу канала RTL. Выяснилось, что 70 процентов опрошенных беспокоятся, что в России возникнут связанные с расизмом проблемы во время ЧМ-2018. 47 процентов респондентов считают расизм распространенной проблемой в футболе в целом. 75 процентов считают, что судья должен иметь право остановить игру, если зафиксирует проявление расизма.
Ранее ФИФА завела дело по поводу расистского поведения болельщиков на товарищеском матче Франции с Россией.
ЗЮК:
Где мой комментарий?Трус,зачем,трёшь?Там не было ни грубости,ни оскорблений.
14:43
crazysun78
а оставшихся белых французов опрашивали?
13:20
баламошка
А где они играть будут? Если в Ленингаде, то опасения не напрасны.
12:26
PallMall
ЗлобныйЖиртрест, да, ты прав, особенно это касается представителей монголоидной расы - китайцев, японцев, бурятов и калмыков. Негры мозолят глаза только европейцам, потому что они их уничтожали миллионами.
11:54
vaysman
походу че то почернела франция то и неплохо.
11:51
titan2313
После высказываний Смертина о расистах, весь мир будет боятся к нам приезжать!
11:48
ЗлобныйЖиртрест
Надо радикальнее бороться. Власти (в том числе футбольные) закрывают глаза на хамство в отношении людей другой расы.
11:47