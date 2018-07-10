69 процентов россиян надеялись на выход России в 1/2 финала ЧМ-2018

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос по поводу матча 1/4 финала чемпионата мира-2018 между сборными России и Хорватии. 69 процентов опрошенных россиян надеялись на победу подопечных Станислава Черчесова, 17 процентов считали, что игра завершиться ничьей, а 13 процентов респондентов ждали поражения российской команды.

Кроме того, по данным ВЦИОМ, около 68 процентов россиян следили за ходом встречи - 64 процента смотрели игру дома или на работе, около 3 процентов - в кафе или баре, 1 процент - в фан-зоне и на стадионе в Сочи.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 8 июля среди 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет с помощью телефонного интервью. Статистическая погрешность не превышает 2,5 процента.

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