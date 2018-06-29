6 игроков сборной России – в сотне лучших по итогам группового турнира ЧМ-2018

Портал Bleacher Report представил сотню лучших игроков группового турнира чемпионата мира-2018. В этот рейтинг вошли шесть игроков сборной России: Мариу Фернандес, Юрий Жирков, Роман Зобнин, Денис Черышев, Александр Головин и Артем Дзюба.

Издание представило списки игроков по позициям. Так, лучшим среди правых защитников стал именно бразилец с российским паспортом. Жирков занял пятое место в списке лучших левых защитников, опередив серба Александра Коларова и испанца Жорди Альбу. Зобнин расположился на 11-ю позиции среди центральных полузащитников. Черышев стал третьим среди атакующих хавбеков/вингеров. Головин в этом списке расположился на пятой строчке. Дзюба, в свою очередь, стал пятым среди нападающих.

Лучшие игроки по позициям:

вратарь - Чо Хен У (Корея), правый защитник – Мариу Фернандес (РОССИЯ), центральный защитник – Андреас Гранквист (Швеция), левый защитник – Юссуф Сабали (Сенегал), центральный/опорный полузащитник – Лука Модрич (Хорватия), атакующий полузащитник/вингер – Иско (Испания), нападающий – Харри Кейн (Англия).

Чемпионат мира в России проходит с 14 июня по 15 июля. Первые матчи 1/8 финала мирового первенства состоятся 30 июля.

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