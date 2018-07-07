57-летний россиянин дал обещание жениться в девятый раз в случае победы России над Хорватией

57-летний фанат Николай Коновальчук дал обещание жениться в девятый раз в случае победы России над Хорватией в матче 1/4 финала чемпионата мира. При этом девушка по имени Елена на 27 лет моложе него. Он может связать себя узами брака уже в девятый раз.

На все игры Коновальчук ходит босиком и в льняном костюме русского народного стиля. На шее у него висит необычный музыкальный инструмент. Называется он просто – рожок болельщика. Выполнен он из экологически чистой бересты.

– Я дедушка. У меня уже подрастает трое внуков. Было у меня восемь жен, – цитирует Коновальчука life.ru. – Сударыня моя со Ставрополя приехала. Мы познакомились в фан-зоне во время матча Уругвай – Россия. Вместе будем смотреть сегодняшнюю игру. Договорились, что если наша команда выиграет, то мы идём в загс!

– Это правда?

– Да, – говорит с улыбкой Елена.

– Мы необычные, зато самые счастливые, – поясняет Николай.

– А почему вы выбрали именно Сочи, а не ездите по другим городам чемпионата мира?

– Нам в Сочи очень нравится. Здесь настоящая сказка! Мы сюда переедем жить. И распишемся в загсе Центрального района. У нас в Перми холодно. Там восемь месяцев зима, а тут прекрасная погода.

– Как думаете, с каким счетом мы одержим победу?

– Я думаю, что 2:1. Мы пройдем дальше!

– Как вам успехи сборной России? Удивлены результатом?

– Это все благодаря нашей поддержке и божьей помощи.

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)

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