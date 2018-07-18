"45 минут, вы знаете, что делать!". Видео из раздевалки сборной Франции в перерыве финала ЧМ-2018

В интернете появилось видео, снятое в раздевалке сборной Франции в перерыве финала чемпионата мира-2018 против Хорватии (4:2). Главный тренер французов Дидье Дешам уделил много внимания форварду соперников Марио Манджукичу.

Didier Deschamps half time team talk during World Cup Final with English subtitles: https://t.co/dIKdKl8o9s – Adrian Moorhead (@adeymoorhead) 18 июля 2018 г.

- Слушайте. Вы видели? Они используют локти, корпус, - сказал Дешам. - Парень поворачивается спиной. Поворачивается спиной! Поворачивается спиной к воротам, он не навредит нам. Не бойтесь выходить на него, мы его контролируем.

Что они делают? Они в основном ищут его. За исключением нескольких диагональных передач они ищут Манджукича. Манджукич принимает мяч на голову, на грудь или разворачивается с мячом в ногах. С ним осторожнее. Он может выиграть верховую борьбу. Просто будьте осторожнее. Не стойте на месте, будьте готовы двигаться. Прижимайте его. Подумайте об этом. Не усложняйте себе жизнь.

Они наступают, они агрессивны. Вы видели, с какой энергией они действуют. Играйте попроще. Если кто-то рядом с вами, значит другой набегает. Отдавайте ему. Как можно быстрее. Отдавайте Кильяну (Мбаппе). Антуан (Гризманн), немного притормози при контратаках. Ты должен быть за нападающими соперниками. Ты нужен в качестве возможного варианта.

- Ребята, расслабимся немного? - сказал Антуан Гризманн. - У нас еще есть ресурсы, мы можем лучше. Расслабимся. Внимание, внимание.

Затем слово снова взял Дешам: "45 минут! Вы знаете, что дальше делать! Поднимите головы, расслабьтесь! Получаете мяч - бум! Отдавайте вперед!"

- Позитивнее! - добавил Поль Погба.

- Не слишком зацикливайтесь на позициях, - сказал Варан. - Ребята, все в ваших головах. Будьте позитивными, верьте! Мы победим, ребята! Нам нужно над этим поработать! Мы победим! 45 минут, вперед!