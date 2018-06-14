45-летний вратарь сборной Египта будет счастлив войти в историю чемпионатов мира

Голкипер сборной Египта Эссам Аль-Хадари на пресс-конференции, посвященной предстоящему матчу чемпионата мира-2018 против Уругвая, отметил, что он, как и его партнеры по команде рад возможности стать участником главного турнира четырехлетия. Мировое первенство в России станет для "фараонов" третьим в истории и первым за 28 лет.

45-летний Хадари в случае выхода на поле в одном из матчей ЧМ-2018 станет самым возрастным игроком в истории мировых первенств. На данный момент рекорд принадлежит колумбийскому вратарю Фариду Мандрагону, который сыграл на ЧМ-2014 в возрасте 43 лет и 3 дней.

- Конечно, я буду счастлив войти в историю спустя столько лет напряженной работы и труда. Но я не единственный человек, который испытывает счастье от присутствия на этот турнире. Вся команда счастлива. И мы хотим добиться успеха. С уважением относимся к звездным игрокам соперника, но мы в форме и готовы дать бой любому игроку! У нас тоже есть классные футболисты. Мы надеемся на успех и рассчитываем на помощь Аллаха. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи мирового первенства пройдут на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Ростове, Казани, Волгограде, Саранске, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде и Екатеринбурге.

Египет – Уругвай: прямая онлайн-трансляция матча – 15 июня 2018 в 15.00

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