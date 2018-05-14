39-летний Маркес - в расширенном списке сборной Мексики на ЧМ-2018

Сборная Мексики огласила расширенную заявку из 28 игроков на чемпионат мира-2018. В нее вошел бывший игрок "Барселоны" 39-летний Рафаэль Маркес. У футболиста истек контракт с "Атласом", в апреле он объявил о завершении карьеры в конце сезона. Маркес уже принимал участие в чемпионатах мира-2002, 2006, 2010 и 2014. Если он поедет на турнир в Россию, то повторит рекорд соотечественника Антонио Карбахаля и немца Лотара Маттеуса по количеству участия в чемпионатах мира.

Вратари: Гильермо Очоа ("Стандард", Бельгия), Хесус Корона ("Крус Асуль"), Альфредо Талавера ("Толука").

Защитники: Карлос Сальседо ("Айнтрахт" Ф, Германия), Нестор Араухо ("Сантос Лагуна"), Диего Рейес ("Порту", Португалия), Эктор Морено ("Реал Сосьедад", Испания), Уго Айяла ("Тигрес"), Освальдо Аланис ("Гвадалахара"), Эдсон Альварес ("Америка"), Хесус Гальярдо ("Пумас"), Мигел Лаюн ("Севилья", Испания),

Полузащитники: Хесус Молина ("Монтеррей"), Рафаэль Маркес (без клуба), Эктор Эррера ("Порту", Португалия), Хонатан дос Сантос, Джованни дос Сантос (оба – "Лос-Анджелес Гэлакси", MLS), Андрес Гуардадо ("Бетис", Испания), Эрик Гутьеррес ("Пачука"), Марко Фабиан ("Айнтрахт" Ф, Германия).

Нападающие: Хавьер Эрнандес ("Вест Хэм", Англия), Рауль Хименес ("Бенфика", Португалия), Орибе Перальта ("Америка"), Хесус Корона ("Порту", Португалия), Карлос Вела (ФК "Лос-Анджелес", MLS), Хавьер Акино, Юрген Дамм (оба – "Тигрес"), Ирвинг Лосано (ПСВ, Голландия).

Мексика в групповом турнире сыграет против Германии (17 июня, Москва, "Лужники"), Кореи (23 июня, Ростов-на-Дону) и Швеции (27 июня, Екатеринбург).

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