39-летний Маркес - в расширенном списке сборной Мексики на ЧМ-2018

Сборная Мексики огласила расширенную заявку из 28 игроков на чемпионат мира-2018. В нее вошел бывший игрок "Барселоны" 39-летний Рафаэль Маркес. У футболиста истек контракт с "Атласом", в апреле он объявил о завершении карьеры в конце сезона. Маркес уже принимал участие в чемпионатах мира-2002, 2006, 2010 и 2014. Если он поедет на турнир в Россию, то повторит рекорд соотечественника Антонио Карбахаля и немца Лотара Маттеуса по количеству участия в чемпионатах мира.
Вратари: Гильермо Очоа ("Стандард", Бельгия), Хесус Корона ("Крус Асуль"), Альфредо Талавера ("Толука").
Защитники: Карлос Сальседо ("Айнтрахт" Ф, Германия), Нестор Араухо ("Сантос Лагуна"), Диего Рейес ("Порту", Португалия), Эктор Морено ("Реал Сосьедад", Испания), Уго Айяла ("Тигрес"), Освальдо Аланис ("Гвадалахара"), Эдсон Альварес ("Америка"), Хесус Гальярдо ("Пумас"), Мигел Лаюн ("Севилья", Испания),
Полузащитники: Хесус Молина ("Монтеррей"), Рафаэль Маркес (без клуба), Эктор Эррера ("Порту", Португалия), Хонатан дос Сантос, Джованни дос Сантос (оба – "Лос-Анджелес Гэлакси", MLS), Андрес Гуардадо ("Бетис", Испания), Эрик Гутьеррес ("Пачука"), Марко Фабиан ("Айнтрахт" Ф, Германия).
Нападающие: Хавьер Эрнандес ("Вест Хэм", Англия), Рауль Хименес ("Бенфика", Португалия), Орибе Перальта ("Америка"), Хесус Корона ("Порту", Португалия), Карлос Вела (ФК "Лос-Анджелес", MLS), Хавьер Акино, Юрген Дамм (оба – "Тигрес"), Ирвинг Лосано (ПСВ, Голландия).
Мексика в групповом турнире сыграет против Германии (17 июня, Москва, "Лужники"), Кореи (23 июня, Ростов-на-Дону) и Швеции (27 июня, Екатеринбург).
- Барселона (Футбол)
- ПСВ
- Севилья
- Бенфика (футбол)
- Вест Хэм
- Сборная Германии (Футбол)
- Порту
- Карлос Вела
- Сборная Кореи (Футбол)
- Сборная Швеции (Футбол)
- Андрес Гуардадо
- Сборная Мексики (футбол)
- Хавьер Эрнандес Балькасар
- Айнтрахт Франкфурт-на-Майне
- Лос-Анджелес Гэлакси
- Реал Сосьедад
- Стандард Л
- Бетис
- Монтеррей
- Пачука
- Крус Асуль
- Атлас
- Рауль Хименес
- Гвадалахара
- Диего Рейес
- Джовани Дос Сантос
- Толука
- Тигрес
- Пумас
- Америка
- Гильермо Очоа
- Альфредо Талавера
- Освальдо Аланис
- Нестор Араухо
- Рафаэль Маркес
- Эктор Морено
- Карлос Сальседо
- Хонатан дос Сантос
- Эрик Гутьеррес
- Эктор Эррера
- Мигель Лаюн
- Хесус Молина
- Хавьер Акино
- Хесус Корона
- Юрген Дамм
- Марко Фабиан
- Хесус Гальярдо
- Ирвинг Лосано
- Орибе Перальта
- Сантос Лагуна (Мексика)