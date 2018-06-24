37-летний Балой - герой Панамы

Сборная Панамы размочила счет в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира с Англией. На 78-й минуте отличился Фелипе Балой. 37-летний игрок забил первый гол в истории своей страны на чемпионатах мира.



Мировое первенство в России является дебютным для Панамы.



Балой - самый возрастной игрок сборной. Он играет за команду с 2001 года. Он выступает за клуб из Гватемалы "Мунисипаль". До этого он забивал за сборную только трижды: в 2004-м, 2007-м и 2016-м годах.

Англия – Панама: онлайн-трансляция