36 тысяч человек посетили открытую тренировку сборной Бразилии

Сборная Бразилии провела открытую тренировку в Манаусе после победы в отборочном матче чемпионата мира 2018 года против Эквадора (2:0). По информации GloboEsporte, занятие национальной команды посетили 36 125 болельщиков.

Меры безопасности на тренировке бразильцев, которые досрочно гарантировали себе попадание на чемпионат мира, были сравнимы с теми, что применяются во время матчей.

До завершения отборочного турнира бразильцы проведут три матча - против Колумбии (на выезде, 5 сентября), Боливии (на выезде, 5 октября) и Чили (дома, 10 октября).