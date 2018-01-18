36-летний Вилья намерен вернуться в сборную Испании и поехать на ЧМ-2018

Нападающий "Нью-Йорк Сити" Давид Вилья рассчитывает вернуться в сборную Испании и поехать на чемпионат мира-2018. 36-летний форвард после ЧМ-2014 провел в составе национальной команды только одну минуту, появившись в концовке игры с Италией (3:0).

- Знаю, что Лопетеги следит за моей игрой, и я вхожу в число кандидатов на поездку на чемпионат мира. Я был бы счастлив попасть в состав команды. Для этого я постараюсь хорошо играть и тренироваться, - цитирует EFE Вилью.

Вилья в составе сборной Испании провел 97 матчей и с 59 голами является ее лучшим бомбардиром в истории. Он принял участие в ЧМ-2006, 2010 и 2014, Евро-2008 и Кубках конфедераций-2009 и 2013. Напомним, что в 2008 году испанцы победили на континентальном первенстве, а в 2010-м впервые стали чемпионами мира.