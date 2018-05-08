23:39 8 мая | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

3000 аргентинцам запрещено посещение чемпионата мира в России

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Правительство Аргентины в ближайшие дни подпишет с Россией соглашение, согласно которому более 3000 болельщиков не смогут попасть на чемпионата мира-2018, информирует Reuters. В список будет включены фанаты, которым запрещен проход на стадионы в Аргентине, а также участники хулиганских группировок.

Сообщается, что имена 400 болельщиков уже переданы организаторам чемпионата мира. Информация по 3000 аргентинцам будет доступна сотрудникам аэропортов и иммиграционным службам.

Аргентина на ЧМ-2018 сыграет с Исландией, Хорватией и Нигерией. Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля в России. 

По последним официальным данным ФИФА, билеты на матчи чемпионата мира приобрели 44882 аргентинских болельщика.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

это те, кого англичане боятся.

00:05

баламошка

А если они уже билеты купили? Я чёт не понял. Видимо, бабки вернут и придётся выпускать новые билеты, взамен тех, что попали в лапы аргентинских ультрас) Заодно эти ультрас станут врагами России)

00:01

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