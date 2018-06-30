30 июня. Уругвай – Португалия: прямая трансляция – в 21.00, видео

На этой неделе завершился групповой турнир чемпионата мира. И вот после небольшого перерыва стартует плей-офф. И как он начинается! Сначала матчем Франция – Аргентина, а следом в эту же субботу сыграют и Португалия с Уругваем. Весьма противоречивые команды, но интересные для букмекеров. Обе команды подходит к игре в оптимальных составах. Уругвайцы и португальцы, напомним, встретятся в Сочи на стадионе "Фишт", начало – в 21.00 по московскому времени.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Уругвай – Португалия. (ВИДЕО)

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

Прямой эфир Уругвай – Португалия.

Кроме того, на протяжении всего турнира для вас будет работать телестудия "Спорт-Экспресса". Нашими гостями будут уникальные герои спорта и не только, а также вас ждут прямые включения из городов, принимающих ЧМ. Каждый день вас ждут 16-18 часов прямого эфира, в котором вы увидите чемпионат мира совсем в ином ракурсе. Подключайтесь – будет интересно!