30 июня. Франция – Аргентина: прямая трансляция – в 17.00, видео

На этой неделе завершился групповой турнир чемпионата мира. И вот после небольшого перерыва стартует плей-офф. И как он начинается! Сразу матчем Франция – Аргентина! Обе команды жестко критикуются болельщиками и журналистами – одни за невзрачную игру, другие за то, что чуть не вылетели уже из группы. Сегодня, 30 июня, у них есть шанс все исправить. Аргентинцы и французы, напомним, встретятся в Татарстане на "Казань Арене", начало – в 17.00 по московскому времени.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Франция – Аргентина. (ВИДЕО)

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

Прямой эфир Франция – Аргентина.

Кроме того, на протяжении всего турнира для вас будет работать телестудия "Спорт-Экспресса". Нашими гостями будут уникальные герои спорта и не только, а также вас ждут прямые включения из городов, принимающих ЧМ. Каждый день вас ждут 16-18 часов прямого эфира, в котором вы увидите чемпионат мира совсем в ином ракурсе. Подключайтесь – будет интересно!