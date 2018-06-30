30 июня для сборной Аргентины на ЧМ – две победы в трех сериях пенальти

Для сборной Аргентины матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 против Франции станет четвертым, который команда проводит 30 июня на главных турнирах четырехлетия, сообщает Squawka. Ранее "альбиселесте" проводили игры в этот день на мировых первенствах в 1990-м, 1998-м и 2006 годах.

Примечательно, что во всех предыдущих случаях победитель определялся по итогам серии пенальти. В двух случаях из трех Аргентинцы одерживали победы (над Югославией-1990 и Англией-1998). Единственное поражение состоялось на ЧМ-2006, где южноамериканцы уступили хозяевам турнира – сборной Германии.

Матч Франция – Аргентина пройдет в Казани на "Казань Арене". Начало игры – 17.00 по московскому времени.

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