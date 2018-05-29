3 миллиона человек сделали предзаказ формы сборной Нигерии

Сборная Нигерии объявила, что форма команды на чемпионат мира-2018 пользуется большой популярностью. Как говорится в пресс-релизе, около 3 миллионов человек сделали предварительный заказ экипировки нигерийцев.

По этому показателю Нигерия превзошла не только вес африканские команды, но и некоторые топ-клубы мира. Например, в 2016 году "Манчестер Юнайтед" продал по всему миру 2,85 миллиона футболок.

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи мирового первенства примут 12 стадионов в 11 городах страны: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Самара, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Саранск, Калининград, Екатеринбург и Волгоград. Сборная Нигерии сыграет в группе с Хорватией (16 июня), Исландией (22 июня) и Нигерией (26 июня).

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