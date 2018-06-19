3:1! Россия победила Египет в Санкт-Петербурге! Есть вторая победа на ЧМ-2018!

Вторник. Санкт-Петербург. Россия - Египет - 3:1. Впервые сборная может выйти из группы на чемпионате мира. Фото REUTERS

Сборная России уверенно обыграла команду Египта со счетом 3:1 в матче группового турнира чемпионата мира-2018. Российская команда с очень большой долей вероятности выйдет в 1/8 финала чемпионата мира – если Уругвай не проиграет Саудовской Аравии в среду, то это произойдет уже завтра.

Счет в этой встрече был открыт после автогола – защитник Египта Ахмед Фатхи отправил мяч в собственные ворота. Также отличились Денис Черышев (3-й гол на турнире) и нападающий Артем Дзюба (второй гол). У египтян с пенальти, назначенного после просмотра видеоповтора, отличился Мохамед Салах.

Чемпионат мира-2018

Группа А

Россия – Египет – 3:1 (0:0)​

Голы: Фатхи, 47 - в свои ворота (1:0). Черышев, 59 (2:0). Дзюба, 62 (3:0). Салах, 73 - с пенальти (3:1).

Россия: Акинфеев, Мариу Фернандес, Кутепов, Игнашевич, Жирков (Кудряшов, 86), Самедов, Газинский, Зобнин, Головин, Черышев (Кузяев, 74), Дзюба (Смолов, 79).

Египет: Эль-Шенави, Фатхи, Хегази, Габр, Абдельшафи, Хамед, Эль-Нени (Варда, 64), Саид, Салах, Трезеге (Собхи, 68), Мохсен (Кахраба, 82).

Предупреждения: Трезеге, 57. Смолов, 84.

Судьи: КАСЕРЕС. Кардосо, Соррилья (все Парагвай).

ВАР: Иррати (Италия). Вильяно (Аргентина), Астроса (Чили), Марчиняк (Польша).

19 июня. Санкт-Петербург. Стадион "Санкт-Петербург". 64468 зрителей.