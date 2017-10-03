28 футбольных федераций ознакомились с тренировочными базами ЧМ-2018

Представители 28 футбольных федераций ознакомились с тренировочными базами для участников чемпионата мира-2018, сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора оргкомитета "Россия-2018" Алексея Сорокина. Отметим, что на данный момент в финальную стадию ЧМ-2018, помимо России, попали сборные Бразилии, Ирана, Японии, Кореи, Саудовской Аравии, Бельгии и Мексики.

- Каждой команде будет предоставлено по три предматчевых тренировочных площадки, всего их 36, - цитирует ТАСС Сорокина. - И 67 тренировочных баз на выбор, которые будут расположены не только в городах- организаторах, а по всей Российской Федерации. Наша работа с футбольными федерациями началась около двух лет назад. В основном, это касается инспекционных визитов для выбора баз команд; всего за это время нас посетило 28 футбольных федераций.

Каждой клиентской группе будет предоставлен определенный пакет транспортных услуг - так, в период чемпионата мира мы организуем около 260 рейсов для команд-участниц. В целом планируется задействовать 1254 легковых автомобилей и 685 автобусов. Размещение клиентских групп также является важнейшей составляющей подготовки к турниру. Клиентские группы будут размещаться в 40 тысячах номеров более чем в 400 гостиницах трех-, четырех- и пяти- звезд.