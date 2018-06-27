27 июня. Мексика – Швеция: трансляция – в 17.00, видео

Сегодня, 27 июня, национальная команда Мексики проведет третий матч на чемпионате мира-2018. Соперником североамериканской сборной станет национальная команда Швеции. Обе команды сохраняют шансы на плей-офф. Их встреча пройдет на "Екатеринбург Арене", стартовый свисток прозвучит в 17.00 по московскому времени.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Мексика – Швеция. (ВИДЕО)

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

Прямой эфир Мексика – Швеция.

Кроме того, на протяжении всего турнира для вас будет работать видеостудия "Спорт-Экспресса" – в ней будут уникальные гости, прямые включения из городов, принимающих чемпионат мира. Каждый день вас ждут 16-18 часов прямого эфира. Подключайтесь – будет интересно!