26 июня. Нигерия – Аргентина: прямой эфир – в 21.00, видео

Во вторник состоятся матчи 3-го тура группового турнира в квартете D. Пока на 1/8 финала претендуют сразу три команды Исландия, Нигерия и Аргентина, тогда, как Хорватия уже обеспечила себе там место. Что ждет команду Лионеля Месси? Не пропустите – эта игра начнется в 21.00 по Москве на стадионе "Санкт-Петербург".

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Нигерия – Аргентина. (ВИДЕО)

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

Прямой эфир Нигерия – Аргентина.

Кроме того, на протяжении всего турнира для вас будет работать видеостудия "Спорт-Экспресса" – в ней будут уникальные гости, прямые включения из городов, принимающих чемпионат мира. Каждый день вас ждут 16-18 часов прямого эфира. Подключайтесь – будет интересно!