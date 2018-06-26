26 июня. Исландия – Хорватия: трансляция – в 21.00, видео

Сегодня, 26 июня, национальная команда Исландии проведет третий матч на чемпионате мира-2018. Соперником европейской сборной станет национальная команда Хорватии. Последняя команда уже гарантировала себе место в 1/8 финала. А на вторую путевку претендуют исландцы, а также Аргентина и Нигерия, которые сыграют между собой. Встреча Исландия – Хорватия начнется в 21.00 по московскому времени, а пройдет она на стадионе "Ростов Арена".

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Исландия – Хорватия. (ВИДЕО)

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Прямой эфир Исландия – Хорватия.

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