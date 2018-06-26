26 июня. Дания – Франция: трансляция – в 17.00, видео

Сегодня, 26 июня, национальная команда Франции проведет второй матч на чемпионате мира-2018. Соперником европейской сборной станет национальная команда Дании. Франция уже обеспечила себе место в 1/8 финала чемпионата мира, Дания тоже в полушаге от этой стадии. Эта игра пройдет в Москве на арене "Лужники" и начнется в 17.00 по московскому времени.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Дания – Франция. (ВИДЕО)

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

Прямой эфир Дания – Франция.

Кроме того, на протяжении всего турнира для вас будет работать видеостудия "Спорт-Экспресса" – в ней будут уникальные гости, прямые включения из городов, принимающих чемпионат мира. Каждый день вас ждут 16-18 часов прямого эфира. Подключайтесь – будет интересно!