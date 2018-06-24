24 июня. Англия – Панама: прямой эфир – в 15.00, видео

Воскресная программа чемпионата мира приготовила болельщикам три матча группового турнира. Первыми в 24 июня сыграют команды Англии и Панама, их встреча пройдет в Нижнем Новгороде, стартовый свисток прозвучит в 15.00 по Москве. Также в группе G играют команды Бельгии и Туниса.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Англия – Панама. (ВИДЕО)

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

Прямой эфир Англия – Панама.

Кроме того, на протяжении всего турнира для вас будет работать видеостудия "Спорт-Экспресса" – в ней будут уникальные гости, прямые включения из городов, принимающих чемпионат мира. Каждый день вас ждут 16-18 часов прямого эфира. Подключайтесь – будет интересно!