24 июня. 21.00. Польша – Колумбия: трансляция, видео

Чемпионат мира в России продолжается. В воскресенье, 24 июня, болельщиков по традиции ждут три матча турнира – последних игр второго тура. И завершится он игрой в Казани, где встретятся команды Польши и Колумбии. Для обеих команд игра определяющая – если кто-то проигрывает, то теряет шансы на плей-офф. Встреча на "Казань Арене" начнется в 21.00 по столичному времени

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Польша – Колумбия. (ВИДЕО)

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

Прямой эфир Польша – Колумбия.

Кроме того, на протяжении всего турнира для вас будет работать видеостудия "Спорт-Экспресса" – в ней будут уникальные гости, прямые включения из городов, принимающих чемпионат мира. Каждый день вас ждут 16-18 часов прямого эфира. Подключайтесь – будет интересно!