24 июня. 15.00. Англия – Панама: трансляция, видео

Чемпионат мира в России продолжается. В воскресенье, 23 июня, болельщиков по традиции ждут три матча турнира. И начнется игровой день в Нижнем Новгороде, где встретятся команды Англии и Панамы. В случае победы англичане гарантируют себе место в 1/8 финала чемпионата мира. Кроме этих двух команд в группе также выступают Бельгия и Тунис.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Англия – Панама. (ВИДЕО)

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

Прямой эфир Англия – Панама.

Кроме того, на протяжении всего турнира для вас будет работать видеостудия "Спорт-Экспресса" – в ней будут уникальные гости, прямые включения из городов, принимающих чемпионат мира. Каждый день вас ждут 16-18 часов прямого эфира. Подключайтесь – будет интересно!