21:28 25 июня | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

24 аргентинцам запрещено посещать матчи ЧМ из-за участия в избиении хорвата


Организаторы чемпионата мира-2018 лишили 24 аргентинских болельщиков права посещать матчи из-за участия в драке на стадионе в Нижнем Новгороде.

Министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич в своем Твиттере опубликовала фотографии 24 аргентинцев, которые, по ее данным, "спровоцировали ожесточенную драку между болельщиками перед матчем Аргентина - Хорватия (0:3)".

- Мы попросили Россию отозвать их паспорта болельщика (Fan ID). С сегодняшнего дня они не попадут ни на один стадион, - написала Буллрич. 

Матч Хорватии и Аргентины прошел 21 июня. Позднее в интернете появилось видео, на котором видно, как несколько аргентинцев в подтрибунном помещении арены "Нижний Новгород" бьют ногами находящегося на полу хорвата.

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