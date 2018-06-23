23 июня. Германия – Швеция: прямой эфир – в 21.00, видео

Субботняя программа чемпионата мира приготовила болельщикам три матча группового турнира. Последним сыграют Германия и Швеция. Главный матч дня пройдет в самом жарком регионе чемпионата мира – в Сочи на стадионе "Фишт", стартовый свисток прозвучит в 21.00 по Москве. Для немцев эта игра крайне важна – в первой встрече они уступили Мексики – 0:1 – и в случае очередной потери очков команда сильно усложнит себе турнирный путь.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Германия – Швеция. (ВИДЕО)

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

Прямой эфир Германия – Швеция.

Кроме того, на протяжении всего турнира для вас будет работать видеостудия "Спорт-Экспресса" – в ней будут уникальные гости, прямые включения из городов, принимающих чемпионат мира. Каждый день вас ждут 16-18 часов прямого эфира. Подключайтесь – будет интересно!