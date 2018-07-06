224 тысячи болельщиков посетили Самару с начала чемпионата мира

224 тысячи туристов из России и других стран мира побывали в Самаре с начала чемпионата мира по футболу, сообщает ТАСС со ссылкой на департамент информационной политики Самарской области.

- За первые две недели турпоток в Самару составил 224 тысячи человек, - говорится в заявлении департамента. - Средний рост турпотока по 11 городам-организаторам составляет 74 процента, по Самаре этот показатель по предварительным данным находится на уровне 100 процентов.

Напомним, Самара приняла четыре матча группового этапа ЧМ между сборными Коста-Рики и Сербии (0:1), Дании и Австралии (1:1), России и Уругвая (0:3), Сенегала и Колумбии (0:1), а также встречу 1/8 финала Бразилия - Мексика (2:0). 7 июля в город последнюю игру - между Англией и Швецией (7 июля).

Швеция - Англия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 17.00 (время московское)