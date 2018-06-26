22 футболиста сборной России тренируются в Новогорске

Сборная России начала занятие на базе в Новогорске.

Тренировка несет восстановительный характер. На поле вышли 22 игрока - в строй вернулся Алан Дзагоев, но отсутствует Александр Ерохин из-за незначительных проблем со стопой. Игроки разделены на две группы.

Меньшая нагрузка - у игравших вчера футболистов, большая - у запасных. По окончании занятия на вопросы журналистов ответят защитник Илья Кутепов и полузащитник Далер Кузяев. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Матч 1/8 финала ЧМ-2018 Испания – Россия состоится 1 июля в Москве и начнется в 17.00 по московскому времени.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

Все о чемпионате мира-2018