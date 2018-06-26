16:19 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

22 футболиста сборной России тренируются в Новогорске


Сборная России начала занятие на базе в Новогорске.

Тренировка несет восстановительный характер. На поле вышли 22 игрока - в строй вернулся Алан Дзагоев, но отсутствует Александр Ерохин из-за незначительных проблем со стопой. Игроки разделены на две группы.

 Меньшая нагрузка - у игравших вчера футболистов, большая - у запасных. По окончании занятия на вопросы журналистов ответят защитник Илья Кутепов и полузащитник Далер Кузяев. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Матч 1/8 финала ЧМ-2018 ИспанияРоссия состоится 1 июля в Москве и начнется в 17.00 по московскому времени.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

Все о чемпионате мира-2018

Опрос

Россия vs Испания в 1/8 финала ЧМ-2018: вы верите в нашу сборную?
голосовать

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/

К комментариям
0
Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/8 финала
Материалы других СМИ