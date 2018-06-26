22 футболиста сборной России тренируются в Новогорске

Сборная России начала занятие на базе в Новогорске.
Тренировка несет восстановительный характер. На поле вышли 22 игрока - в строй вернулся Алан Дзагоев, но отсутствует Александр Ерохин из-за незначительных проблем со стопой. Игроки разделены на две группы.
Меньшая нагрузка - у игравших вчера футболистов, большая - у запасных. По окончании занятия на вопросы журналистов ответят защитник Илья Кутепов и полузащитник Далер Кузяев. (Евгений БЕЛОУСОВ)
Матч 1/8 финала ЧМ-2018 Испания – Россия состоится 1 июля в Москве и начнется в 17.00 по московскому времени.
Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.
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Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/
- Алан Дзагоев
- Сборная России (футбол)
- Сборная Испании (Футбол)
- Илья Кутепов
- Александр Ерохин (футбол)
- Далер Кузяев