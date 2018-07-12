2037 допинг-тестов было проведено в связи с ЧМ-2018

С января 2018 года футболисты, принимающие участие в чемпионате мира-2018, прошли в общей сложности 2037 допинг-тестов, информирует ФИФА.

Было взято 3985 образцов мочи, цельной крови и сыворотки, из них 2776 - в преддверии турнира, 626 - во время него.

Каждый футболист из 4-х команд, сражающихся за призовые места (Франция, Хорватия, Англия, Бельгия), в среднем прошел 4,41 тестирование с января 2018 года.

Чемпионат мира проходит в России с 14 июня по 15 июля. В финале турнира встретятся сборные Франции и Хорватии. (15 июля, "Лужники").

Все о чемпионате мира по футболу-2018