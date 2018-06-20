20 июня. Иран – Испания: прямая трансляция – в 21.00, видео

На прошлой неделе в России начался чемпионат мира по футболу. Сегодня, 20 июня, завершится 2-й тур в группе B. Первыми в ней сегодня сыграли Португалия и Марокко – 1:0, а вечером в Казани встретятся Иран и Испания. Их игра пройдет на "Казань Арене" и стартует в 21.00 по Москве. В то же время во время игры ожидаются сложные погодные условия в столице Татарстана.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Иран – Испания. (ВИДЕО)

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

Прямой эфир Иран – Испания.

Кроме того, на протяжении всего турнира для вас будет работать телестудия "Спорт-Экспресса". Нашими гостями будут уникальные герои спорта и не только, а также вас ждут прямые включения из городов, принимающих ЧМ. Каждый день вас ждут 16-18 часов прямого эфира, в котором вы увидите чемпионат мира совсем в ином ракурсе. Подключайтесь – будет интересно!