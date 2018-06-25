20 авиарейсов доставят болельщиков в Волгоград на матч Египет – Саудовская Аравия

Сегодня, 25 июня, в Волгоград прилетят 20 самолетов с болельщиками на борту, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на пресс-службу городского аэропорта. На "Волгоград Арене" состоится матч чемпионата мира-2018 между сборными Египта и Саудовской Аравии.

"Сегодня в Волгоград прибывает 20 самолетов с болельщиками на борту, три из них - частных, в том числе один прямой рейс из Лондона, - говорится в сообщении пресс-службы аэропорта. - На выходных прилетело еще два прямых рейса из Каира".

В Приволжской железной дороге отметили, что на поездах в Волгоград приедут более 1600 фанатов, для них были пущены четыре дополнительных состава.

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