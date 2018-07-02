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2,8 миллиона жителей Москвы смотрели трансляцию матча Испания - Россия


Трансляцию матча 1/8 финала ЧМ-2018 Испания - Россия (1:1, по пенальти - 3:4) смотрели 2,8 миллиона жителей Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на данные компании Mediascope.

Аудитория по Москве в возрасте старше четырех лет составила 2,8 миллиона телезрителей. Рейтинг трансляции при этом составил 19,6 %. Игру транслировал телеканал "Россия 1".

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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Дополнительная информация

https://worldcup2018.tass.ru/articles/5340330

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/8 финала
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