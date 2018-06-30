"2:1 - так победим". Прогноз Дмитрия Губерниева на матч Испания - Россия

Известный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что сборная России сможет обыграть Испанию в матче 1/8 финала чемпионата мира. Он прогнозирует победу россиян со счетом 2:1.

- Станислав Черчесов сказал, что Испания играет в понятный нам футбол !!! Против него тяжело находить варианты, но мы постараемся - отметил Черчесов !!!! Вперёд, Россия !!! Мое мнение, мы забьем два, они - не больше одного !!! 2:1 - так победим !!!! Пы Сы - Черчесов показывает, забьем два !!!! - написал Губерниев в своем Инстаграме.