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"2:1 - так победим". Прогноз Дмитрия Губерниева на матч Испания - Россия


Известный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что сборная России сможет обыграть Испанию в матче 1/8 финала чемпионата мира. Он прогнозирует победу россиян со счетом 2:1.

- Станислав Черчесов сказал, что Испания играет в понятный нам футбол !!! Против него тяжело находить варианты, но мы постараемся - отметил Черчесов !!!! Вперёд, Россия !!! Мое мнение, мы забьем два, они - не больше одного !!! 2:1 - так победим !!!! Пы Сы - Черчесов показывает, забьем два !!!! - написал Губерниев в своем Инстаграме.

 

Станислав Черчесов сказал , что Испания играет в понятный нам футбол !!! Против него тяжело находить варианты , но мы постараемся - отметил Черчесов !!!! Вперёд , Россия !!! Мое мнение , мы забьем два , они не больше одного !!! 2-1 так победим !!!! Пы Сы - Черчесов показывает , забьем два !!!! ⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️ #усынадежды #черчесов #чемпионатмира #россия #испания #веримвкоманду #веримвпобеду #веримвчудеса #веримвчудо #мундиаль

Публикация от Дмитрий Губерниев🔝 (@guberniev_dmitry) 30 Июн 2018 в 6:34 PDT

 

Испания – Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала – начало в 17.00 (время московское)

Испания - Россия

 

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