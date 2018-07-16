19 миллионов украинцев посмотрели трансляции матчей ЧМ-2018

19 миллионов жителей Украины посмотрели трансляции матчей чемпионата мира-2018, информирует пресс-служба телеканала "Интер". Наиболее рейтинговыми стали четвертьфиналы, полуфиналы и финал турнира.

-Трансляции всех футбольных матчей чемпионата мира по футболу, включая церемонии открытия и закрытия чемпионата, на телеканале "Интер" посмотрели 19 миллионов человек на Украине, - говорится в сообщении пресс-службы.

Чемпионат мира проходил в России с 14 июня по 15 июля. Победителем турнира стала сборная Франции.

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