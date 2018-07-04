17 процентов россиян верят в победу сборной на ЧМ-2018

17 процентов россиян верят в то, что национальная команда сможет выиграть чемпионат мира-2018, информирует ВЦИОМ. После матча группового этапа ЧМ против Уругвая (0:3) подобное развитие событий предполагали лишь 8 процентов жителей России.

Более 70 процентов россиян следили за матчем 1/8 финала чемпионата мира между сборными России и Испании (1:1, 4:3 пен.).

- За игрой сборных России и Испании следил 71 процент наших сограждан – максимум зрителей с начала чемпионата мира-2018: 68 процентов смотрели игру дома или на работе, около 2 процентов – в кафе или баре, 1 процент – в фан-зоне и в числе "счастливчиков" наблюдали за игрой на стадионе, - говорится в сообщении пресс-службы организации.

Сборная России в 1/4 финала чемпионата мира сыграет с Хорватией (7 июля, Сочи).

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)

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