17-летний дебютант принес Уэльсу победу над Австрией в отборе ЧМ-2018

Уэльс в матче отборочного турнира чемпионата мира победил Австрию со счетом 1:0. Единственный мяч забил Бен Вудберн. Отметим, что эта встреча стала дебютной для 17-летнего воспитанника "Ливерпуля" за взрослую национальную команду. Он отличился через 261 секунду после выхода на поле.

Уэльс занимает третье место в группе D. Австрия идет четвертой.

Чемпионат мира

Отборочный турнир

Европа

Группа D

Уэльс - Австрия - 1:0 (0:0)

Гол: Вудберн, 74 (1:0).

Уэльс: Хеннесси, Гантер, Уильямс, Честер, Дэйвис, Ричардс (Кинг, 46), Эдвардс, Рэмси, Бэйл, Воукс (Робсон-Кану, 69), Лоуренс (Вудберн, 69).

Австрия: Линднер, Предль (Дансо, 27), Драгович, Хинтереггер, Лайнер, Баумгартлингер, Алаба, Ильзанкер, Арнаутович, Харник (Янко, 81), Забитцер (Грегорич, 78).

Предупреждения: Предль, 25. Баумгартлингер, 84.

Судья: Хацеган (Румыния).

2 сентября. Кардифф. Стадион "Cardiff City Stadium".