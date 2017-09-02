17-летний дебютант принес Уэльсу победу над Австрией в отборе ЧМ-2018

Уэльс в матче отборочного турнира чемпионата мира победил Австрию со счетом 1:0. Единственный мяч забил Бен Вудберн. Отметим, что эта встреча стала дебютной для 17-летнего воспитанника "Ливерпуля" за взрослую национальную команду. Он отличился через 261 секунду после выхода на поле.
Уэльс занимает третье место в группе D. Австрия идет четвертой.
Чемпионат мира
Отборочный турнир
Европа
Группа D
Гол: Вудберн, 74 (1:0).
Уэльс: Хеннесси, Гантер, Уильямс, Честер, Дэйвис, Ричардс (Кинг, 46), Эдвардс, Рэмси, Бэйл, Воукс (Робсон-Кану, 69), Лоуренс (Вудберн, 69).
Австрия: Линднер, Предль (Дансо, 27), Драгович, Хинтереггер, Лайнер, Баумгартлингер, Алаба, Ильзанкер, Арнаутович, Харник (Янко, 81), Забитцер (Грегорич, 78).
Предупреждения: Предль, 25. Баумгартлингер, 84.
Судья: Хацеган (Румыния).
2 сентября. Кардифф. Стадион "Cardiff City Stadium".
OH MY GOD, BEN WOODBURN! pic.twitter.com/bCXW2UlAnS– Anfield Brasil (@Anfieldbr) 2 сентября 2017 г.