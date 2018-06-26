160 тысяч болельщиков чемпионата мира воспользовались бесконтактными турникетами в метро Москвы

Более 160 тысяч болельщиков чемпионата мира воспользовались бесконтактными автоматическими турникетами, которые установлены в 28 вестибюлях станций московского метрополитена. Модернизированные турникеты открываются перед пассажирами с билетом на игру и паспортом болельщика, об этом заявил руководитель департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов.
- Турникеты нового типа работают в 28 вестибюлях станций, наиболее востребованных у болельщиков. За прошедшие матчи чемпионата мира в Москве через них бесплатно прошли в метро более 160,5 тысячи человек, - цитирует mos.ru Ликсутова. - Турникеты видны издалека благодаря яркому и узнаваемому дизайну. Во время Кубка конфедераций мы пропускали болельщиков в ручном режиме, проверяли у них билет на матч и FAN ID, а после этого открывали турникет. К ЧМ-2018 мы автоматизировали систему прохода. После проверки билета на матч створки турникета откроются автоматически, когда пассажир с паспортом болельщика в него зайдет. При этом не важно, где у него находится паспорт болельщика – висит на шее или лежит в сумке или рюкзаке. Такая технология применена впервые в столичном метро специально к чемпионату мира по футболу.
Где есть автоматические турникеты:
– "Спартак";
– "Тушинская";
– "Беговая";
– "Пушкинская" (общий вестибюль со станцией "Тверская");
– "Боровицкая";
– "Арбатская" Арбатско-Покровской линии;
– "Юго-Западная";
– "Комсомольская";
– "ВДНХ";
– "Улица 1905 года";
– "Охотный Ряд";
– "Александровский сад";
– "Площадь Революции";
– "Чеховская";
– "Павелецкая";
– "Октябрьское Поле";
– "Университет" (северный вестибюль).