160 тысяч болельщиков чемпионата мира воспользовались бесконтактными турникетами в метро Москвы

Более 160 тысяч болельщиков чемпионата мира воспользовались бесконтактными автоматическими турникетами, которые установлены в 28 вестибюлях станций московского метрополитена. Модернизированные турникеты открываются перед пассажирами с билетом на игру и паспортом болельщика, об этом заявил руководитель департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов.

- Турникеты нового типа работают в 28 вестибюлях станций, наиболее востребованных у болельщиков. За прошедшие матчи чемпионата мира в Москве через них бесплатно прошли в метро более 160,5 тысячи человек, - цитирует mos.ru Ликсутова. - Турникеты видны издалека благодаря яркому и узнаваемому дизайну. Во время Кубка конфедераций мы пропускали болельщиков в ручном режиме, проверяли у них билет на матч и FAN ID, а после этого открывали турникет. К ЧМ-2018 мы автоматизировали систему прохода. После проверки билета на матч створки турникета откроются автоматически, когда пассажир с паспортом болельщика в него зайдет. При этом не важно, где у него находится паспорт болельщика – висит на шее или лежит в сумке или рюкзаке. Такая технология применена впервые в столичном метро специально к чемпионату мира по футболу.

Где есть автоматические турникеты:

– "Спартак";

– "Тушинская";

– "Беговая";

– "Пушкинская" (общий вестибюль со станцией "Тверская");

– "Боровицкая";

– "Арбатская" Арбатско-Покровской линии;

– "Юго-Западная";

– "Комсомольская";

– "ВДНХ";

– "Улица 1905 года";

– "Охотный Ряд";

– "Александровский сад";

– "Площадь Революции";

– "Чеховская";

– "Павелецкая";

– "Октябрьское Поле";

– "Университет" (северный вестибюль).