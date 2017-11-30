145 лет назад состоялся первый в истории матч футбольных сборных

ФИФА в своем Твиттере напомнила о важной годовщине в истории мирового футбола. Ровно 145 лет назад, 30 ноября 1872 года, состоялся первый в истории матч футбольных сборных. В поединке сошлись сборные Шотландии и Англии. Встреча завершилась нулевой ничьей. В общей сложности команды провели между собой 115 матчей, англичане победили в 48, шотландцы - в 41. Последний раз на данный момент они встречались 10 июня 2017 года в отборочном турнире ЧМ-2018 (2:2).

Напомним, что Англия вышла на чемпионат мира. Жеребьевка пройдет в Москве, в Государственном Кремлевском дворце в пятницу. Ее проведут бывший английский футболист Гари Линекер и российская журналистка Мария Командная.