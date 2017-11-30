19:37 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

145 лет назад состоялся первый в истории матч футбольных сборных

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ФИФА в своем Твиттере напомнила о важной годовщине в истории мирового футбола. Ровно 145 лет назад, 30 ноября 1872 года, состоялся первый в истории матч футбольных сборных. В поединке сошлись сборные Шотландии и Англии. Встреча завершилась нулевой ничьей. В общей сложности команды провели между собой 115 матчей, англичане победили в 48, шотландцы - в 41. Последний раз на данный момент они встречались 10 июня 2017 года в отборочном турнире ЧМ-2018 (2:2).

Напомним, что Англия вышла на чемпионат мира. Жеребьевка пройдет в Москве, в Государственном Кремлевском дворце в пятницу. Ее проведут бывший английский футболист Гари Линекер и российская журналистка Мария Командная.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Millwall82

Бестужев_Рюмин конечно.

19:59

Millwall82

Первыми футболистами ЦСКА были Пестель, Рылеев, Муравьев-Апостол и Бестыжев-Рюмин.

19:53

Millwall82

А кружок лыжников был уже основан. Вы все врете, у Гинера есть документ.

19:50