14 процентов россиян верят в победу своей сборной на ЧМ-2018

Четверть россиян видит сборную России в четвертьфинале чемпионата мира по футболу, 16 процентов рассчитывают на выход в полуфинал, а 14 – уверены в победе национальной сборной на ЧМ-2018. Такие данные показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенный после победного для РФ матча с Египтом​.

"Каждый четвертый россиянин (25 процентов) считает, что наша сборная дойдет до четвертьфинала (до начала чемпионата эта доля составляла 14 процентов). Еще 16 процентов ждут выхода в полуфинал, 9 процентов полагают, что команда попадет в финал. В возможность завоевать чемпионский титул верят 14 процентов (против 11 процентов до начала мундиаля)", – отмечается на официальном сайте ВЦИОМ.

В числе фаворитовЧМ-2018 остаются команды Бразилии и Германии. Этим сборным победу предрекают соответственно 10 и 8 процентов россиян.

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