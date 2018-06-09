120 тысяч билетов на ЧМ-2018 дополнительно распределено в первые часы продаж

Через несколько часов после того, как на сайте ФИФА стала доступна дополнительная квота билетов на чемпионат мира, 120 тысяч билетов было уже распределено болельщикам, информирует пресс-служба организации. В настоящее время лишь ограниченное количество билетов остается доступным для приобретения на сайте.

С начала продаж в сентября 2017 года болельщикам со всего мира распределено уже более 2,5 миллионов билетов. Продажи на сайте продолжатся до 15 июля.

В связи с тем, что определенные билеты на регулярной основе перепродаются через специальную платформу на сайте ФИФА, билеты, недоступные в определенный момент, позднее могут снова быть доступными для приобретения.

На сайте также доступны специализированная платформа по передаче и перепродаже билетов. Она позволит болельщикам в соответствии с существующими правилами менять данные гостей, а также перепродавать билеты в случае изменения планов.