11 болельщиков посетят жеребьевку чемпионата мира-2018

11 болельщиков из городов-организаторов чемпионата мира 2018 года посетят жеребьевку турнира, сообщает пресс-служба ФИФА. В отборе "Суперболельщиков" принимали участие послы городов ЧМ, представители местных футбольных клубов и федераций и объединения болельщиков. Основными критериями при выборе были любовь к футболу, преданность родной команде и желание принять мировое первенство в своем городе.

Отмечается, что каждый болельщик также получит два билета на первый матч турнира в своем городе.

Напомним, жеребьевка ЧМ-2018 состоится 1 декабря в Кремле. Сам турнир пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.