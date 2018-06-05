22:36 5 июня | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

10 из 26 голов сборной Черчесова забиты при участии Самедова


За время работы Станислава Черчесова сборная России забила 26 голов. Главной ударной силой команды остается Александр Самедов, который поучаствовал в 10 результативных комбинациях.

Гол в ворота сборной Турции стал для хавбека "Спартака" четвертым в 18 матчах за команду Черчесова. Лучший снайпер Федор Смолов в этот раз выступил в роли ассистента – теперь на его счету семь точных ударов и одна передача. (Кирилл БУРДАКОВ)

Лидеры по системе "гол+пас" в сборной Станислава Черчесова

Игрок        Клуб   И    Г П О
Александр САМЕДОВ   Спартак/Локомотив 18 4 6 10
Федор СМОЛОВ Краснодар 15  7   1  8
Алексей МИРАНЧУК  Локомотив 16 3   2  5

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