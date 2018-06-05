10 из 26 голов сборной Черчесова забиты при участии Самедова

За время работы Станислава Черчесова сборная России забила 26 голов. Главной ударной силой команды остается Александр Самедов, который поучаствовал в 10 результативных комбинациях.
Гол в ворота сборной Турции стал для хавбека "Спартака" четвертым в 18 матчах за команду Черчесова. Лучший снайпер Федор Смолов в этот раз выступил в роли ассистента – теперь на его счету семь точных ударов и одна передача. (Кирилл БУРДАКОВ)
Лидеры по системе "гол+пас" в сборной Станислава Черчесова
|Игрок
|Клуб
|И
|Г
|П
|О
|Александр САМЕДОВ
|Спартак/Локомотив
|18
|4
|6
|10
|Федор СМОЛОВ
|Краснодар
|15
|7
|1
|8
|Алексей МИРАНЧУК
|Локомотив
|16
|3
|2
|5
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