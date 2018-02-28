1 марта будут сданы все стадионы ЧМ-2018, кроме самарского

Председатель и генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин по окончании семинара представителей стран-участниц чемпионата мира отметил, что никаких проблем с введением арен в эксплуатацию нет, передает из Сочи спецкор "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

– В среду получил акт ввода в эксплуатацию стадион в Екатеринбурге, – сказал Сорокин. – Это хорошая новость. Никаких тревожных настроений по остальным аренам нет ни у нас, ни у коллег. Мы заверили, что к текстовым матчам все будет готово. Все стадионы к 1 марта будут введены в эксплуатацию за исключением самарского – он будет сдан к 1 апреля. Эти сроки подтверждает и специальный штаб, который создан для контроля за строительством. Есть детали, которые требуют доработок, но это нормально. У ФИФА есть особые требования, и это тоже объяснимо.

– В каком городе наибольшие проблемы со стадионом?

– Нет такого города. У нас нет проблем, просто есть вещи, над которыми радо работать. Конечно, вызывает определенные эмоции задержка строительства стадиона в Самаре, но отставание компенсируется. Мы видим, какими темпами ведутся работы, и у нас нет сомнений, что стадион скоро будет сдан. А с базами вообще нет никаких проблем. Там идут конкретные работы по выполнению пожеланий команд. Никаких нареканий со стороны стран-участниц к базам нет.