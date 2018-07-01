1 июля. Испания – Россия: прямая трансляция – в 17.00, видео

На этой неделе завершился групповой турнир чемпионата мира. И вот после небольшого перерыва начался плей-офф. И уже сегодня, в воскресенье, на газон московских "Лужников" в рамках 1/8 финала турниры выйдут Россия и Испания! Накал вокруг игры сумасшедший. Для обеих команд на кону стоит история. Обе сборные в оптимальных составах. Букмекеры, естественно, прогнозируют победу Испании. Правы они? Узнаем сегодня, начало – в 17.00.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Испания – Россия. (ВИДЕО)

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

Прямой эфир Испания – Россия.

Кроме того, на протяжении всего турнира для вас будет работать телестудия "Спорт-Экспресса". Нашими гостями будут уникальные герои спорта и не только, а также вас ждут прямые включения из городов, принимающих ЧМ. Каждый день вас ждут 16-18 часов прямого эфира, в котором вы увидите чемпионат мира совсем в ином ракурсе. Подключайтесь – будет интересно!