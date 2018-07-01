1/8 финала ЧМ. Россия - Испания: прямая трансляция, видео

В воскресенье, 1 июля, национальная команда России сыграет один из главных матчей в истории нашего футбола. Впервые в своей истории Россия вышла в плей-офф чемпионата мира, где в 1/8 финала турнира сыграет с Испанией – признанным фаворитом ЧМ. Игра будет жаркой. Букмекеры отдают предпочтение испанцам, сбудется или их прогноз? Хочется верить, что нет. А как будет узнаете сегодня, начало игры, напоминаем, в 17.00 по московскому времени. Сам матч состоится в "Лужинках".

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Испания – Россия. (ВИДЕО)

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

Прямой эфир Испания – Россия.

Кроме того, на протяжении всего турнира для вас будет работать телестудия "Спорт-Экспресса". Нашими гостями будут уникальные герои спорта и не только, а также вас ждут прямые включения из городов, принимающих ЧМ. Каждый день вас ждут 16-18 часов прямого эфира, в котором вы увидите чемпионат мира совсем в ином ракурсе. Подключайтесь – будет интересно!