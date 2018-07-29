Зепп Блаттер: "Катар получил ЧМ-2022 благодаря давлению Саркози на Платини"

Бывший президент ФИФА Зепп Блаттер отметил, что бывший президент Франции Николя Саркози вмешивался в процесс выборов страны-организатора ЧМ-2022. На турнир претендовали Катар, США, Корея, Япония и Австралия. Катарцы одержали победу над американцами в четвертом туре со счетом 14:8.

"Плохие новости: Катар обвиняется в клевете на других участников! Фактом является то, что Катар выиграл после политического давления бывшего президента Франции Саркози на вице-президента ФИФА Мишеля Платини", - написал Блаттер в Твиттере.

Ранее появилась информация, согласно которой Катар во время предвыборной кампании пользовался услугами агентов ЦРУ и других организаций для того, чтобы оклеветать своих соперников.