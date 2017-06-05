Вячеслав Колосков: "Не стоит беспокоиться о ЧМ-2022 из-за ситуации вокруг Катара"

Бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков отметил, что преждевременно бить тревогу из-за разрыва дипломатических отношений между Катаром и шестью арабскими странами. В 2022 году в этой стране пройдет чемпионат мира. Ранее Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, ОАЭ и Ливия обвинили Катар в поддержке террористических организаций.

- Не думаю, что это добавит дополнительных разговоров вокруг чемпионата мира в Катаре, - приводит "Р-Спорт" слова Колоскова. - Времени еще достаточно до 2022 года. Они между собой всегда договорятся, я думаю. Не нужно особо беспокоиться, особенно нам. Нам нужно сейчас беспокоиться о том, чтобы у себя как следует (провести турнир). А то, что будет в Катаре, пусть этим занимаются правительства тех стран и ФИФА. Преждевременно бить тревогу на этот счет.